Россиянам объяснили, почему выплата пенсии в марте будет меньше февральской

«По указанию президента России страховые пенсии по старости были проиндексированы на 9,5% в феврале, но с января. Соответственно, в феврале пенсионеры получили и страховые пенсии за февраль и доплату за январь. В марте всем пенсионерам будет выплачена страховая пенсия, и её размер будет ровно таким же, как и в феврале. Понятно, что доплаты за январь уже не будет», — отметил экономист.