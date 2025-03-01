Россиянам объяснили, почему выплата пенсии в марте будет меньше февральской

Размер страховой пенсии в марте будет таким же, как в феврале, но компенсации за недополученную часть январской пенсии уже не будет. Об этом aif.ru заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«По указанию президента России страховые пенсии по старости были проиндексированы на 9,5% в феврале, но с января. Соответственно, в феврале пенсионеры получили и страховые пенсии за февраль и доплату за январь. В марте всем пенсионерам будет выплачена страховая пенсия, и её размер будет ровно таким же, как и в феврале. Понятно, что доплаты за январь уже не будет», — отметил экономист.
Например, в декабре у пенсионера страховая пенсия составляла 29 873 рубля. В январе была проведена плановая индексация на 7,3%, до 32 053,73 рубля. Позже было принято решение об индексации страховых пенсий не на 7,3%, а на 9,5%. Поэтому в феврале пенсионер получил 32 710,94 рубля, а доплата за январь составила 657,21 рубля.
«Общая сумма перечислений на счёт пенсионера в феврале составила 33 368,14 рубля. В марте будет перечислена страховая пенсия за март в новом для 2025 года проиндексированном размере — 32 710,94 рубля», — пояснил Балынин.
С декабря размер страховой пенсии вырос в данном примере на 2 837,94 рубля, резюмировал экономист.
Ранее Балынин рассказал, что россияне потеряли 30% денег из-за вложений в доллары.