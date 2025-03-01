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Экономист Балынин объяснил, кому выгодно докупить пенсионные баллы

Социальная пенсия по старости назначается в 70 лет мужчинам и в 65 лет женщинам.

Источник: Аргументы и факты

При нехватке пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости их можно докупить. В беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин привел в качестве примера будущего пенсионера, которому не хватает 3 пенсионных балла.

По словам экономиста, в 2025 году за них необходимо будет заплатить 182 тысячи рублей.

«Можно заплатить эти средства в 2025 году и в 2026 году после отражения сведений на лицевом счёте обратиться за назначением страховой пенсии по старости, которая будет назначена пожизненно», — объяснил эксперт.

Он отметил, что эту сумму можно оставить на депозите и получать проценты.

«Условно за год 182 тысячи рублей при нахождении на вкладе превратятся в 220−225 тысяч рублей и их можно использовать по своему усмотрению. Однако даже за период получения страховой пенсии, равный 1,5 годам, будет выплачена сумма в большем размере. После полного исчерпания собственных накоплений денег у гражданина больше не будет», — объяснил эксперт.

Экономист добавил, что в 70 лет мужчинам и в 65 лет женщинам может быть назначена социальная пенсия по старости.

Ранее Балынин объяснил, если отложить выход на пенсию на пять лет, то размер фиксированной выплаты увеличится на 36%, а число набранных ИПК — на 45%. Отложив выход на пенсию на 10 лет, можно увеличить размер фиксированной выплаты в 2,11 раза, а число набранных ИПК — в 2,32 раза.