Экономист Балынин объяснил, кому выгодно докупить пенсионные баллы

«Условно за год 182 тысячи рублей при нахождении на вкладе превратятся в 220−225 тысяч рублей и их можно использовать по своему усмотрению. Однако даже за период получения страховой пенсии, равный 1,5 годам, будет выплачена сумма в большем размере. После полного исчерпания собственных накоплений денег у гражданина больше не будет», — объяснил эксперт.