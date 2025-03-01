Сенатор Епифанова рассказала, кому с 1 марта повысят пенсии

«Военные пенсионеры получат проиндексированные выплаты с учётом фактической инфляции — 9,5%. В октябре минувшего года военные пенсии уже были увеличены на 5,1%, дополнительная индексация с 1 января 2025 года на 4,4% будет произведена в соответствии с поручением главы государства», — отметила сенатор.