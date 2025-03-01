Сенатор Епифанова рассказала, кому с 1 марта повысят пенсии

Пенсии у нескольких категорий российских пенсионеров повысятся с 1 марта. Об этом aif.ru сообщила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.
«Военные пенсионеры получат проиндексированные выплаты с учётом фактической инфляции — 9,5%. В октябре минувшего года военные пенсии уже были увеличены на 5,1%, дополнительная индексация с 1 января 2025 года на 4,4% будет произведена в соответствии с поручением главы государства», — отметила сенатор.
По словам Епифановой, в марте будет произведена доплата за январь и февраль.
«Повышение в среднем составит от одной до трех тысяч рублей в зависимости от изначального размера пенсии. Средний размер военных пенсий после индексации составит 43 тысячи рублей», — обяснила она.
Сенатор добавила, что также пенсии будут увеличены для сотрудников правоохранительных органов, включая бывших полицейских, сотрудников Росгвардии, ФСИН, пожарных, судебных приставов. Это нововведение коснется и вдов военных.
Еще одной категорий россиян, у которых в марте вырастет пенсия, станут достигшие 80-летнего возраста граждане.
«После достижения 80-летнего возраста пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости, имеют право получать в двойном размере ее фиксированную часть. В 2025 году сумма фиксированной части повысилась и составляет 8 907,7 рубля (в 2024 году она составлял 8 134,88 рубля)», — отметила сенатор.
Также она напомнила, что с 2025 года Социальный фонд устанавливает надбавки к пенсиям инвалидами I группы и гражданами старше 80 лет в размере 1200 рублей (1314 с учетом индексации).
«Никаких заявлений подавать не надо — Социальный фонд выплаты увеличит автоматически. Если надбавки к пенсии не пришли на следующий месяц после 80-летия, нужно обратиться в местное отделение СФР», — добавила сенатор.
Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов объяснил, почему в марте 2025 года некоторые категории пенсионеров получат меньшие выплаты по сравнению с февралем.