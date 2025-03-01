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Сенатор Епифанова: с 1 марта военные пенсии составят 43 тысячи рублей

Выплаты военным пенсионерам повысятся на сумму от одной до трех тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

В марте военные пенсионеры получат проиндексированные выплаты с учётом фактической инфляции — 9,5%. Как отметила в беседе с aif.ru сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова, средний размер военных пенсий после индексации составит 43 тысячи рублей.

«В октябре минувшего года военные пенсии уже были увеличены на 5,1%, дополнительная индексация с 1 января 2025 года на 4,4% будет произведена в соответствии с поручением главы государства. С 1 марта будет произведена доплата за январь и февраль. Повышение в среднем составит от 1 до 3 тысяч рублей в зависимости от изначального размера пенсии», — объяснила сенатор.

Епифанова уточнила, что увеличение пенсий распространяется на бывших полицейских, сотрудников Росгвардии, ФСИН, пожарных, судебных приставов.

«Важно, что нововведение коснется и вдов военных», — добавила сенатор.

Ранее председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что самозанятые могут лишиться страховой пенсии.