Сенатор Епифанова: с 1 марта военные пенсии составят 43 тысячи рублей

«В октябре минувшего года военные пенсии уже были увеличены на 5,1%, дополнительная индексация с 1 января 2025 года на 4,4% будет произведена в соответствии с поручением главы государства. С 1 марта будет произведена доплата за январь и февраль. Повышение в среднем составит от 1 до 3 тысяч рублей в зависимости от изначального размера пенсии», — объяснила сенатор.