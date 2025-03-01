Прожиточный минимум в Татарстане в 2025 году: что нужно знать?

С 2021 года прожиточный минимум в России рассчитывается исходя из заработных плат. При этом Росстатом учитывается не средняя, а медианная зарплата, то есть величина, при которой половина рабочих мест в стране оплачивается выше, а половина — ниже этого значения. Сам размер прожиточного минимума на душу населения составляет 44,2% (почти половину) от медианной зарплаты. Эта цифра и закрепляется затем постановлением федерального правительства. Для трудоспособных граждан это значение бывает немного выше, для детей и пенсионеров — напротив, ниже.