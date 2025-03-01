В Казахстане увеличили число терминалов, принимающих карты «Мир»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В 2024 году количество терминалов, принимающих «Мир», в Казахстане выросло в 1,7 раз, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
«Карта “Мир” принимается в банкоматах и торговых точках, обслуживаемых банком ВТБ (Казахстан). В прошлом году количество его терминалов увеличено в 1,7 раз — с 108 до 183 единиц. Банк планирует дальнейшее расширение сети приёма карт, в том числе в аэропортах Астаны и Алма-Аты», — заявил Абаев.
Он отметил, что за 10 месяцев 2024 года в Казахстане посредством карт «Мир» было проведено операций на 50 миллиардов тенге (около 8,77 миллиарда рублей).
«В настоящее время отсутствуют какие-либо системные проблемы в проведении трансграничных платежей и переводов денег», — добавил Абаев.