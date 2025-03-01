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В Казахстане увеличили число терминалов, принимающих карты «Мир»

Посол Абаев: число терминалов с картой «Мир» в Казахстане выросло в 1,7 раза.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В 2024 году количество терминалов, принимающих «Мир», в Казахстане выросло в 1,7 раз, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

«Карта “Мир” принимается в банкоматах и торговых точках, обслуживаемых банком ВТБ (Казахстан). В прошлом году количество его терминалов увеличено в 1,7 раз — с 108 до 183 единиц. Банк планирует дальнейшее расширение сети приёма карт, в том числе в аэропортах Астаны и Алма-Аты», — заявил Абаев.

Он отметил, что за 10 месяцев 2024 года в Казахстане посредством карт «Мир» было проведено операций на 50 миллиардов тенге (около 8,77 миллиарда рублей).

«В настоящее время отсутствуют какие-либо системные проблемы в проведении трансграничных платежей и переводов денег», — добавил Абаев.