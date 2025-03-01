В Казахстане увеличили число терминалов, принимающих карты «Мир»

«Карта “Мир” принимается в банкоматах и торговых точках, обслуживаемых банком ВТБ (Казахстан). В прошлом году количество его терминалов увеличено в 1,7 раз — с 108 до 183 единиц. Банк планирует дальнейшее расширение сети приёма карт, в том числе в аэропортах Астаны и Алма-Аты», — заявил Абаев.