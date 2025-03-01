Фальшивые леи в Молдове: Какие банкноты подделывают чаще всего, и где можно нарваться на них, получая сдачу

Данные были предоставлены Центром технико-криминалистических и судебных экспертиз — учреждением, ответственным за проверку денег, подозреваемых в поддельности.
Эксперты утверждают, что чаще всего подделывают банкноты номиналом 20, 100 и 200 леев. Людям настоятельно рекомендуется проявлять осторожность при совершении покупок или получении крупных сумм денег, чтобы исключить риск попадания в оборот подделок. Некоторые из них внешне имеют почти все знаки безопасности и могут быть обнаружены только при тщательном осмотре.
Так, чаще всего фальшивые деньги вводятся в оборот посредством сделок на автозаправочных станциях, в многолюдных магазинах или на рынках, где из-за нехватки времени банкноты не проверяются тщательно.