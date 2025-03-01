В Минске проиндексировали чеки «Жилье»

Решением Мингорисполкома установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 39,417. Решение Минского городского исполнительного комитета от 15 ноября 2024 года № 4326 «Об индексации именных приватизационных чеков “Жилье” признается утратившим силу.
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
Данный индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.
В соответствии с законом «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, владеющие приватизационными чеками «Жилье», могут использовать их для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства; реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов; долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.
Приватизационные чеки «Жилье» не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабушке, внукам, перехода права собственности в порядке наследования либо по решению суда.