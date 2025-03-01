В Минской области обеспеченность семенами яровых зерновых составляет 150%

«Семена яровых зерновых в объеме 150% от потребности подготовлены, в частности определено количество семян на ячмень, на пивоваренный ячмень», — рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома Сергей Примаченко.
Что касается использования семян, то создание страхового фонда поможет засеять те участки, которые плохо пережили зимовку. Сергей Примаченко также отметил, что в настоящее время завершается подготовка техники: в посевной будет задействовано не менее 7 тыс. ее единиц, включая 1,5 тыс. энергонасыщенных тракторов.