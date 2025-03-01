Налоговая служба Казахстана выставила уведомления о занижении доходов

АСТАНА, 1 мар — Sputnik. Ультиматум премьер-министра Олжаса Бектенова, обращенный к крупным компаниям, сознательно занижающим налоги, 1 марта 2025 года получил продолжение.
Комитет государственных доходов выставил уведомления о занижении доходов двум крупным казахстанским строительным компаниям. В частности, компании Bazis-A сообщили о необходимости исправить налоговую отчетность на недостающие 4,6 млрд тенге ($9,2 млн).
Её конкурент в сфере освоения госзаказов на строительство, компания Bi Group также получила уведомление. По подсчетам налоговиков, компания занизила налогооблагаемую базу и доходы на сумму 11,9 млрд тенге ($23,8 млн).
«Данная работа проводится в рамках анализа взаиморасчетов субъектов, применяющих специальные налоговые режимы (СНР) с компаниями, работающими в общеустановленном порядке за 2022 — 2023 годы. Анализ показал, что СНР используются этими компаниями для сокращения своих налоговых платежей», — заявили в министерстве финансов Казахстана.
Письма, направленные компаниям, дают им возможность самостоятельно откорректировать доходы и доплатить налоги еще до начала проверок.