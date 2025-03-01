Налоговая служба Казахстана выставила уведомления о занижении доходов

«Данная работа проводится в рамках анализа взаиморасчетов субъектов, применяющих специальные налоговые режимы (СНР) с компаниями, работающими в общеустановленном порядке за 2022 — 2023 годы. Анализ показал, что СНР используются этими компаниями для сокращения своих налоговых платежей», — заявили в министерстве финансов Казахстана.