В Беларуси утвердили правила интернет-торговли ювелирными изделиями

Кстати, по действующему законодательству если стоимость такой покупки менее €30 тыс., ее могут доставлять сотрудники продавца (но только штатные) в машине с заблокированными дверями и закрытыми окнами и с другими ограничениями. А если цена больше, то охрана должна быть вооруженной.