В Беларуси утвердили правила интернет-торговли ювелирными изделиями

У организации, которая занимается такой деятельностью, должен быть хотя бы один стационарный магазин, зарегистрированный в государственной информационной системе «Единый реестр лицензий», а сам продавец должен быть подключен к ГИС «Электронный знак».
Это нужно потому, что все приобретенные через интернет ювелирные изделия должны храниться в таком стационарном лицензированном магазине. Там же покупатель может их забрать. При этом при получении «ювелирки» покупатели должны иметь возможность просканировать нанесенный на ярлык код идентификации товара.
Ювелирные изделия могут также пересылаться покупателям по почте или доставляться. Но в последнем случае должна быть обеспечена их охрана в пути.
Кстати, по действующему законодательству если стоимость такой покупки менее €30 тыс., ее могут доставлять сотрудники продавца (но только штатные) в машине с заблокированными дверями и закрытыми окнами и с другими ограничениями. А если цена больше, то охрана должна быть вооруженной.
Продавать ювелирные изделия через интернет в Беларуси разрешили пока только до 30 июня 2026 года. И это разрешение касается только произведенных в Беларуси украшений.