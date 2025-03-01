Цех по производству сыров с голубой плесенью построил инвестор при господдержке в Городецком округе

Планируемая производственная мощность нового цеха составляет 600 тонн сыра в год.
В открытии нового цеха приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.
Многие предприятия, в том числе пищевой и перерабатывающей промышленности, очень активно инвестируют, создают новые производства. Сегодня каждый четвертый инвестпроект в Нижегородской области реализуется в сфере АПК. Новый цех городецкой сыроварни — это и импортозамещение, и создание собственного конкурентоспособного продукта. При этом важно, что новые проекты стимулируют развитие территорий. Деревня Курцево за последние годы стала точкой притяжения для жителей и гостей региона.
Реализация проекта началась в октябре 2023 года. Инвестиции составили 330 млн рублей, из которых 297 млн — заемные средства по субсидированной процентной ставке.
«Поддержка перерабатывающих предприятий является приоритетным направлением отрасли сельского хозяйства. Спрос на продукцию предприятия растет. Проект строительства нового цеха по производству сыров с голубой плесенью был реализован в том числе при поддержке федерации и области. Федерация предоставила льготный кредит с процентной ставкой 12,5 процента годовых, а по областной программе мы возместили еще 6 процентов. Итоговая процентная ставка для предприятия составила всего 6,5 процента», — рассказал Николай Денисов.
Производственная мощность цеха — 1,7 тонны в сутки, объем переработки молока — 15 тонн в сутки. На новом производстве создано 38 новых рабочих мест.
«Производство сыра — очень сложный процесс, а с голубой плесенью — особенно, она очень капризная. Процесс производства сыра занимает от 60 до 90 дней. У нас установлены специальные камеры первичного и вторичного созревания. Планируем производить порядка десяти видов сыров, таких как стилтон, шропшир, горгонзолла, блю чиз и другие. Планируем выйти в лидеры по производству данного типа сыров на всей территории Российской Федерации», — сообщил директор ООО «Городецкая сыроварня» Андрей Иванов-Антонов.
Выйти на проектную мощность производства планируется к концу 2025 года.
Как отметили в региональном Минсельхозе, в 2024 году объем производства сыров в Нижегородской области увеличился по сравнению с 2023-м более чем на 14% и составил 8 тысяч тонн. Всего в регионе более 20 организаций занимается производством сыров.
Подробнее о доступных мерах поддержки предприятий АПК можно узнать на сайтах министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и министерства сельского хозяйства РФ.