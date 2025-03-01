Цех по производству сыров с голубой плесенью построил инвестор при господдержке в Городецком округе

Многие предприятия, в том числе пищевой и перерабатывающей промышленности, очень активно инвестируют, создают новые производства. Сегодня каждый четвертый инвестпроект в Нижегородской области реализуется в сфере АПК. Новый цех городецкой сыроварни — это и импортозамещение, и создание собственного конкурентоспособного продукта. При этом важно, что новые проекты стимулируют развитие территорий. Деревня Курцево за последние годы стала точкой притяжения для жителей и гостей региона.