Белорусские страховые брокеры и агенты-посредники могут остаться без работы

Оценить количество посредников-физлиц, работающих на этом рынке, довольно сложно. А страховых брокеров на сайте Минфина указано 23. Причем многие из них специализировались именно на каско и ДМС. Практически у всех автодилеров были свои страховые агенты или даже собственные брокеры, как, например, у «Атлант-М».