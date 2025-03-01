Белорусские страховые брокеры и агенты-посредники могут остаться без работы

Что изменилось и для кого
25 февраля было опубликовано постановление Минфина № 9. В нем детально прописаны предельные размеры выплат страховым агентам и страховым брокерам. Причем ставки вознаграждений для агентов-посредников и страховых брокеров (юрлиц) по ряду видов страхования значительно снизились.
Например, если раньше агент-посредник за заключение договора каско или ДМС получал от страховой компании 20% страховых взносов, уплаченных клиентом, то теперь — только 1,5% по договорам каско и 8,5% — ДМС. Столько же получит и брокер. А за договор с клиентом-юрлицом по ДМС — вообще всего 0,1%.
Почему эти виды страхования так важны и сколько у нас посредников
Проблема в том, что эти два вида страхования являются очень распространенными и обеспечивают значительную долю выручки. Например, в 2023 году доля автокаско в общем объеме взносов, собранных по договорам добровольного страхования, составила 27%, а добровольного медицинского страхования — около 18%.
Оценить количество посредников-физлиц, работающих на этом рынке, довольно сложно. А страховых брокеров на сайте Минфина указано 23. Причем многие из них специализировались именно на каско и ДМС. Практически у всех автодилеров были свои страховые агенты или даже собственные брокеры, как, например, у «Атлант-М».
Как все это повлияет на рынок
Похоже, что такое значительное снижение вознаграждений для посредников стало сюрпризом для всех участников страхового рынка. Поэтому пока ни страховщики, ни брокеры его не комментируют официально. На условиях анонимности OL в нескольких автоцентрах рассказали, что собираются закрыть страховые отделы из-за нерентабельности.
Пострадают, вероятно, и потребители. Во-первых, из-за уменьшения количества точек продаж полисов, а во-вторых — и чисто финансово. Потому что многие страховые посредники за счет объемов могли продавать полисы на 10−12% дешевле, чем стоили аналогичные тарифы для розничных клиентов у страховщиков.
Кроме того, многие участники рынка считают, что снижение мотивации к продаже таких полисов посредниками может уменьшить и общий объем собранных по ним взносов в стране.