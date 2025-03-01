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Строительство проезда из Кондратово в Парковый может стоить 600 млн рублей

Оценочная стоимость капремонта на улице Строителей (микрорайон Парковый) с целью организации въезда в Кондратово составляет 600 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Такие цифры содержатся в пояснительной записке к поправкам в региональный бюджет на 2025−2027 годы. Согласно расчетам, 450 млн руб. в виде субсидии городскому бюджету предполагается выделить на этот проект из региональной казны, 25% стройки (или 150 млн руб.) составят средства города. Отмечается, что из 450 млн руб. субсидии 200 млн руб. — это безвозмездные поступления ООО «Специализированный застройщик “Заостровка”» (входит в ГК «Самолет», планирует строительство ЖК в этом районе).

Строительство альтернативного выезда из Кондратово призвано решить транспортные проблемы этого большого поселения, где ведется строительство сразу нескольких крупных ЖК.