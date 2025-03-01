Строительство проезда из Кондратово в Парковый может стоить 600 млн рублей

Такие цифры содержатся в пояснительной записке к поправкам в региональный бюджет на 2025−2027 годы. Согласно расчетам, 450 млн руб. в виде субсидии городскому бюджету предполагается выделить на этот проект из региональной казны, 25% стройки (или 150 млн руб.) составят средства города. Отмечается, что из 450 млн руб. субсидии 200 млн руб. — это безвозмездные поступления ООО «Специализированный застройщик “Заостровка”» (входит в ГК «Самолет», планирует строительство ЖК в этом районе).