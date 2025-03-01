Очередные ограничения ждут белорусов на литовской границе

По информации таможенного ведомства Литвы, с 12 марта, начиная с 8:00 утра, все грузовые транспортные средства из Беларуси и России обязаны декларировать количество топлива в своих баках в электронном виде.
Как говорится в сообщении ведомства, это нововведение направлено на усиление контроля за перемещением топлива и предотвращение его слива. Кстати, слив топлива из транспортных средств может привести к административной ответственности в соответствии с Таможенным кодексом Литовской Республики, включая конфискацию транспортного средства.
Как подать декларацию?
Для подачи электронной декларации необходимо войти в клиентский портал iMDAS по ссылке: https://imdas.lrmuitine.lt/imdas-portal/