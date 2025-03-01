На проекты ГЧП в социальной сфере в Узбекистане направят более $2 млрд

Определены меры по реализации 5 проектов на $1,2 млрд в здравоохранении, 6 проектов на $745 млн в дошкольном и школьном образовании, проектов на $100 млн в высшем образовании совместно с Азиатским банком развития, Международной финансовой корпорацией, Европейским банком реконструкции и развития и другими партнерами.