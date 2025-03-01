Сколько денег и на какие цели тратит в месяц средняя белорусская семья

По итогам IV квартала 2024 года почти 70% расходов белорусских семей — потребительские. На продукты из этих расходов средняя семья тратит 36,9%, на непродовольственные товары — 37,7%, на оплату услуг — 23%.
Что касается доходов, то реальные располагаемые ресурсы средней семьи составили в конце прошлого года 2545,8 рубля в месяц. В том числе в городах и поселках городского типа — 2671,3 рубля, в сельской местности — 2138,4 рубля в месяц.
В Белстате также отмечают, что в прошлом году доля малообеспеченных граждан, у которых располагаемые ресурсы ниже бюджета прожиточного минимума, составила 3,4%. В городах таких людей 2,8%, а на селе — 5,5%.
Больше всего малообеспеченных граждан в Могилевской и Гомельской областях — по 5,1%. В Брестской области их 4,9%, в Витебской — 4,5%, в Гродненской и Минской — по 2,5%, а в столице страны — только 1,1%.