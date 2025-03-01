В Ростовской области стоимость килограмма говядины превысила 600 рублей

В Ростовской области за неделю поднялись цены на говядину, а вот курятина немного подешевела. В Ростовстате актуализировали данные. Так, по последнему отчету за 24 февраля, средняя цена килограмма говядины по региону составила 586 рублей 19 копеек. При этом дороже всего это мясо продается в Таганроге — за 604 рубля 20 копеек, а меньше всего просят за товар в Шахтах — 559 рублей 39 копеек.