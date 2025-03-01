В Ростовской области стоимость килограмма говядины превысила 600 рублей

В Ростовской области за неделю поднялись цены на говядину, а вот курятина немного подешевела. В Ростовстате актуализировали данные. Так, по последнему отчету за 24 февраля, средняя цена килограмма говядины по региону составила 586 рублей 19 копеек. При этом дороже всего это мясо продается в Таганроге — за 604 рубля 20 копеек, а меньше всего просят за товар в Шахтах — 559 рублей 39 копеек.
Свинина кроме бескостного мяса в среднем стоит 380 рублей 86 копеек за кило: самые высокие цены в Шахтах — 403 рубля 99 копеек, а самые низкие — в Ростове-на-Дону, где можно найти цены в 370 рублей 48 копеек.
Средняя цена за кур охлажденных и мороженых — 203 рубля 20 копеек. Рекорд по ценам снова бьет Таганрог — 210 рублей 18 копеек, а дешевле всего покупать курятину в Миллерове за 192 рубля 41 копейку.
Что касается баранины, то за нее в среднем по области просят 767 рублей 89 копеек: самые дешевые цены в Волгодонске — 718 рублей 38 копеек, а самые дорогие в Шахтах — 782 рубля 18 копеек.