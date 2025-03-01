Южноуральцы могут установить самозапрет на кредиты

Предполагается, что такая опция поможет гражданам обрести защиту от мошенников, а также остановить от импульсивных сделок. Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы, полностью или частично. При отказе от дистанционного оформления, сделать это будет возможно только при личном посещении кредитной организации. Важно, что самозапрет не распространяется на ипотеку, а также на образовательные и автокредиты.
Соответствующая отметка появляется в кредитной истории. Для того, чтобы ее снять, россияне должны будут подать заявление на портале, подкрепив его электронной подписью. ЭЦП можно создать в приложении «Госключ».
Отметим, что по данным Банка России, только по итогам 2024 года, объем финансовых операций без участия граждан превысил 27,5 млрд рублей, сообщает РБК. Кредитные организации вернули россиянам всего 2,7 млрд от этих средств.