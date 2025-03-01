Южноуральцы могут установить самозапрет на кредиты

Предполагается, что такая опция поможет гражданам обрести защиту от мошенников, а также остановить от импульсивных сделок. Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы, полностью или частично. При отказе от дистанционного оформления, сделать это будет возможно только при личном посещении кредитной организации. Важно, что самозапрет не распространяется на ипотеку, а также на образовательные и автокредиты.