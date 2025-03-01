В Приднестровье повышаются тарифы на коммунальные услуги

ТИРАСПОЛЬ, 1 мар — Sputnik. В Приднестровье с 1 марта вступают в силу новые, повышенные тарифы на коммунальные услуги.
Рост обусловлен изменением цены на газ, так как сейчас на стоимость газовой составляющей, которая учитывается при расчете тарифов, напрямую влияют расходы Приднестровья на закупку и транспортировку голубого топлива, которое в настоящее время регион закупает за кредитные средства.
Как ранее сообщили в правительстве Приднестровья, рост цен пройдет в щадящем режиме и затронет тарифы на газ, электричество, тепло, водоснабжение и канализацию. Тарифы повысят и для бизнес-сектора, включая сельское хозяйство.
Так, для бытовых потребителей электроснабжение дорожает с 0,87 до 1,39 приднестровского рубля за кВт⋅ч. При этом за ресурс, потребленный сверх установленного лимита, будет сохраняться эта же цена.
Газ подорожает до 1,70 рубля за кубометр вместо 0,81 рубля. Тариф на водоснабжение составит 9,75 рубля за кубометр вместо 7,77 рубля. Теплоснабжение подорожает с 402 до 730,42 рубля за Гигакалорию.
Комментируя рост тарифов на коммуналку для населения, глава Минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник отметил, что он связан не только с условиями доставки природного газа, но и объёмом производства электроэнергии, ее поставок на экспорт. Влияет и троекратное снижение объёмов генерации электроэнергии Молдавской ГРЭС.
Власти Приднестровья особо подчеркнули, что льготы, которые были у пенсионеров и ряда групп населения, сохранятся и при оплате по новым тарифам.
В настоящее время в Приднестровье сохраняется чрезвычайное экономическое положение, вызванное энергокризисом и ограничениями со стороны Кишинева. Как подчеркивал лидер региона Вадим красносельский, в нынешних условиях приоритетом остается выполнение социальных обязательств, но ресурсы ограничены, а налоговые поступления минимальны. Он также заявил, что внес в Верховный Совет законопроект, позволяющий использовать остатки средств на счетах целевых фондов и муниципальных бюджетов для выплаты зарплат бюджетникам.