В Приднестровье повышаются тарифы на коммунальные услуги

В настоящее время в Приднестровье сохраняется чрезвычайное экономическое положение, вызванное энергокризисом и ограничениями со стороны Кишинева. Как подчеркивал лидер региона Вадим красносельский, в нынешних условиях приоритетом остается выполнение социальных обязательств, но ресурсы ограничены, а налоговые поступления минимальны. Он также заявил, что внес в Верховный Совет законопроект, позволяющий использовать остатки средств на счетах целевых фондов и муниципальных бюджетов для выплаты зарплат бюджетникам.