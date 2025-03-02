Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 2 марта

Национальный банк определил курсы валют на 2 марта 2025 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро, а также курс российского рубля не изменились в сравнении с установленными накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 2 марта, Национальный банк определил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1770 белорусского рубля, 1 евро — 3,3307 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6114 белорусского рубля.
В соотношении с курсовыми значениями, действовавшими в пятницу, 28 февраля, и в субботу, 1 марта, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Еще Минобразования сказало, что изменилось в порядке ведения дневников.