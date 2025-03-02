Экономист Балынин назвал продукты, которые подешевеют в 2025 году

«В этом году в зависимости от урожая картофель может подешеветь на 15−25%, свекла и капуста — на 10−15%, лук — на 15−20%. Но пока, к сожалению, по ним мы видим рост (с начала года по 17 февраля 2025 года). Так, картофель подорожал на 7,51%, свекла подорожала на 3,42%, капуста подорожала на 6,72%, лук подорожал на 4,74%», — поделился прогнозом Балынин, подчеркнув, что цены на плодоовощную продукцию будут напрямую зависеть от урожая, а на него сильное влияние окажут погодные условия.