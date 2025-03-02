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За самовольную замену радиатора в квартире с 2025 года грозит штраф

Собственники жилья обязаны согласовывать с управляющей организацией обновление коммуникаций отопительной системы.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году в России заработала новая норма, регулирующая замену радиаторов отопления в многоквартирных домах. Как объяснила aif.ru сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова, если эти работы провести без согласования с управляющей организацией, то можно получить штраф.

«Собственники должны помнить, что обновлять в квартире коммуникации отопительной системы без согласования с управляющей организацией (а в некоторых случаях без специальной экспертизы) запрещено. Самовольная замена радиатора грозит штрафом в 800 рублей, а если из-за этого протекут коммуникации и затопят соседей, то восстанавливать отопительную систему во всем доме и ремонтировать квартиры соседей будет виновник», — отметила сенатор.

Ранее Епифанова рассказала, как с 1 марта в России изменится система оплаты за тепло, а также об изменениях при расчёте общей площади жилого помещения.