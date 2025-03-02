За самовольную замену радиатора в квартире с 2025 года грозит штраф

«Собственники должны помнить, что обновлять в квартире коммуникации отопительной системы без согласования с управляющей организацией (а в некоторых случаях без специальной экспертизы) запрещено. Самовольная замена радиатора грозит штрафом в 800 рублей, а если из-за этого протекут коммуникации и затопят соседей, то восстанавливать отопительную систему во всем доме и ремонтировать квартиры соседей будет виновник», — отметила сенатор.