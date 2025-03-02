В Курчатове обновляют жилые дома для многодетных семей и сирот

В настоящее время в городе активно ведутся работы по восстановлению заброшенных зданий. Постепенно приводятся в порядок пустующие многоэтажные дома. В Курчатове подлежат реконструкции 28 зданий. На данный момент восстанавливаются два жилых дома, в ближайшее время планируется обновить еще два. После завершения работ жилье предоставят многодетным семьям, детям-сиротам и государственным служащим. Сейчас в очереди на жилье в городе числятся 249 человек.