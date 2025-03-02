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В Курчатове обновляют жилые дома для многодетных семей и сирот

Аким области Абай Берик Уали с рабочей поездкой посетил город Курчатов, где побывал на нескольких социально значимых объектах и проверил ход строительных и восстановительных работ, передает ИА El.kz со ссылкой на акимат региона.

Источник: Акимат области Абай

Глава региона осмотрел Дом детского и юношеского творчества, реконструированный за счет частных инвестиций. Здесь, помимо кружков по робототехнике, шитью, танцам, гончарному делу и игровым технологиям, оборудован актовый зал. После открытия учреждения работой обеспечат около 20 человек.

В настоящее время в городе активно ведутся работы по восстановлению заброшенных зданий. Постепенно приводятся в порядок пустующие многоэтажные дома. В Курчатове подлежат реконструкции 28 зданий. На данный момент восстанавливаются два жилых дома, в ближайшее время планируется обновить еще два. После завершения работ жилье предоставят многодетным семьям, детям-сиротам и государственным служащим. Сейчас в очереди на жилье в городе числятся 249 человек.

Ознакомившись с ходом восстановления жилых домов, аким области поручил продолжить работу.

Курчатов — город с большим будущим и высоким научным потенциалом. Поэтому важно восстановить заброшенные здания и передать их в пользование жителям. В данный момент мы пересматриваем областной бюджет и окажем Курчатову максимальную поддержку.

отметил глава региона
недвижимость