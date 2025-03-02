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Казахстан обсуждает с «Газпромом» поставки до 10 млрд куб. м газа в год

Казахстан и Россия могут договориться о поставке до 10 млрд куб. м газа ежегодно.

Источник: Комсомольская правда

Министерство энергетики Казахстана договаривается с «Газпромом» возможность поставок до 10 млрд куб. м товарного газа ежегодно для газификации северных и восточных областей страны. Об этом ведомство проинформировало ТАСС.

«На сегодняшний день министерством ведутся переговоры с ПАО “Газпром” по поставкам товарного газа в объеме до 10 млрд куб. м в год для газификации северных и восточных регионов страны: Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской областей и Астаны», — сказали в Минэнерго республики.

В ведомстве также подчеркнули, что до сих пор остаются нерешенными те вопросы, которые касаются подписания долгосрочного контракта и фиксирования цены на товарный газ.

Уточняется, что если страны достигнут подобного соглашения, то источники финансирования, объемы инвестиций и сроки начала работ будут утверждены после подготовки соответствующей документации.

Ранее в Минэнерго России выступили с предложением ввести обновленный способ оплаты услуг по передаче электроэнергии по принципу take-or-pay («бери или плати»).