Казахстан обсуждает с «Газпромом» поставки до 10 млрд куб. м газа в год

«На сегодняшний день министерством ведутся переговоры с ПАО “Газпром” по поставкам товарного газа в объеме до 10 млрд куб. м в год для газификации северных и восточных регионов страны: Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Абайской областей и Астаны», — сказали в Минэнерго республики.