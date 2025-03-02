С 1 марта: в России ввели ограничения на продажу земельных участков

Согласно закону № 487-ФЗ, оформление сделок станет невозможным без их предварительного межевания, сообщает ИА DEITA.RU.
Как рассказала «Российской газете» представитель Росреестра Оксана Штейн, теперь, если границы участка не установлены в соответствии с законом, его нельзя будет ни продать, ни подарить, ни обменять, а также нельзя будет сдать в аренду или переуступить.
Без межевания сделки будут приостановлены, и на таком участке нельзя будет зарегистрировать дом. Чиновник также отметила, что владельцы объектов, построенных на неоформленных участках, также столкнутся с трудностями в распоряжении своим имуществом.
Если у собственника здания, помещения или машино-места нет прав на землю под объектом, ему придется либо выкупить участок, либо оформить его в аренду. Это касается участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
При этом продажа здания, расположенного на земельном участке, возможна только одновременно с продажей самого участка. Если границы участка не будут установлены в соответствии с действующим законодательством на момент подачи документов в Росреестр, продажа здания с земельным участком будет приостановлена, объяснила Штейн.
Она также напомнила, что ранее многие участки продавались или сдавались в аренду без четко определенных границ, что приводило к спорам между соседями, ошибкам в реестре и даже мошенничеству. Например, покупатель мог обнаружить, что фактическая площадь участка меньше, чем указано в документах.