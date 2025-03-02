Из Казани планируют запустить прямой рейс на вьетнамский курорт

«Пока точное расписание еще формируется, ведем переговоры с туроператорами, смотрим, какая именно маршрутная сеть будет наиболее эффективной и востребованной у туристов», — пояснили в авиакомпании.
Помимо Казани, рейсы предполагается организовать из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и некоторых других городов Сибири, а также Дальнего Востока.
Вьетнам входит в 15 самых популярных зарубежных направлений по количеству бронирований на 2025 год, а Нячанг стал наиболее востребованным вьетнамским курортом у российских туристов, отмечает издание.
Стоит отметить, что в 2010-х годах полеты по этому направлению из Казани уже выполнялись.