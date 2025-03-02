Из Казани планируют запустить прямой рейс на вьетнамский курорт

Авиакомпания Azur Air планирует запустить прямые рейсы из столицы Татарстана и ряда других городов России в аэропорт Камрань рядом с пляжной столицей Вьетнама Нячангом. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.