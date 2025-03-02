Субсидии на жильё выдают всем желающим молодым хабаровчанам до 1 мая

Мэр города вручил сертификаты в торжественной обстановке 28 февраля. Субсидии, отметил он, предоставляются в рамках подпрограммы «Жилье для молодых семей на 2021−2025 годы». На них выделено 69 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов и 30 миллионов рублей из местного. С 2011 года более тысячи семей улучшили жильё, а с 2025 года 30% участников составят семьи участников СВО и многодетные.