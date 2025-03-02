Субсидии на жильё выдают всем желающим молодым хабаровчанам до 1 мая

В Хабаровске 29 молодых семей получили свидетельства на социальные выплаты для улучшения жилищных условий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Мэр города вручил сертификаты в торжественной обстановке 28 февраля. Субсидии, отметил он, предоставляются в рамках подпрограммы «Жилье для молодых семей на 2021−2025 годы». На них выделено 69 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов и 30 миллионов рублей из местного. С 2011 года более тысячи семей улучшили жильё, а с 2025 года 30% участников составят семьи участников СВО и многодетные.
«Оказание помощи молодым семьям — важная задача федерального проекта “Поддержка семьи” нацпроекта “Семья”», — подчеркнул мэр.
Свидетельства нужно реализовать за 7 месяцев: купить жильё площадью не менее 12 квадратных метров на человека, построить дом или погасить ипотеку. Документы для участия в программе принимаются до 1 мая 2025 года. Супруги должны быть младше 35 лет, иметь регистрацию в Хабаровске, потребность в жилье и средства на доплату.