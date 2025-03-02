На Дону ввели дополнительные ограничения на работу «наливаек»

На Дону вступили в силу дополнительные ограничения на работу «наливаек». Об этом сказано на сайте донского парламента.
Согласно областному закону, с 1 марта 2025 года в ночное время, с 23 до 8 часов, продавать алкоголь в МКД и рядом с домами могут только те заведения общепита, у которых есть соответствующая лицензия.
Областной закон был принят 26 сентября 2024 года.
Также установлена минимальная площадь заведения, которое может считаться предприятием общепита — 50 кв. метров. Так называемые «наливайки» больше не смогут притворяться ресторанами и кафе и круглосуточно торговать суррогатом.
«С этим социальным злом необходимо покончить раз и навсегда», — прокомментировал председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.
Всего в регионе сейчас открыты почти восемь тыс. подобных организаций.