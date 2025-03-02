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В центре Красноярска построят элитный жилой комплекс

В центре города скоро начнется строительство нового жилого дома.

Источник: Reuters

Об этом сообщает издание «Сибдом».

Администрация разрешила строить на углу улиц Диктатуры Пролетариата и Дубровинского. Этот участок был пустым и огороженным больше 10 лет.

Компания «Инвест-Капитал» построит здесь дом в 8 этажей. В доме будет 45 квартир. Средний размер квартиры — 159 квадратных метров. Дом должен быть готов к 2027 году.

Компания подала документы на строительство осенью прошлого года. Разрешение пришло в феврале этого года.

«Инвест-Капитал» купил этот участок на набережной в 2021 году за 291,9 миллионов рублей. Раньше участок принадлежал компании «Диалектика».

Первый план был построить две высокие башни в 33 этажа под названием «Штерн-Хаус». Теперь план изменился, и будет построен дом средней высоты.

Ранее в Красноярске стартовала разработка концепции благоустройства острова Отдыха.

недвижимость