В центре Красноярска построят элитный жилой комплекс

Об этом сообщает издание «Сибдом».
Администрация разрешила строить на углу улиц Диктатуры Пролетариата и Дубровинского. Этот участок был пустым и огороженным больше 10 лет.
Компания «Инвест-Капитал» построит здесь дом в 8 этажей. В доме будет 45 квартир. Средний размер квартиры — 159 квадратных метров. Дом должен быть готов к 2027 году.
Компания подала документы на строительство осенью прошлого года. Разрешение пришло в феврале этого года.
«Инвест-Капитал» купил этот участок на набережной в 2021 году за 291,9 миллионов рублей. Раньше участок принадлежал компании «Диалектика».
Первый план был построить две высокие башни в 33 этажа под названием «Штерн-Хаус». Теперь план изменился, и будет построен дом средней высоты.
Ранее в Красноярске стартовала разработка концепции благоустройства острова Отдыха.