Беларусь стала главным торговым партнером России в Европе

Главным торговым партнером России в Европе второй год подряд становится Беларусь: товарооборот с ней вырос на 7,4% и составил рекордные 57,6 миллиарда долларов.
При этом Германия оказалась на втором месте. Взаимная торговля Москвы и Берлина за год сократилась на 22% и составила всего 9,5 миллиарда долларов.
На третьей строке расположилась Италия, с которой, несмотря на снижение товарооборота на 10%, российская сторона наторговала на 8,4 миллиарда долларов. В последний раз Италия занимала третье место среди европейских внешнеторговых партнеров России в 2015 году.
Четвертое место досталось Франции, которая увеличила на 9% торговлю с Россией и довела взаимный товарооборот до отметки в 6,4 миллиарда долларов.
Венгрия по-прежнему занимает пятое место с товарооборотом в 6,2 миллиарда долларов. В 2024 году взаимная торговля Москвы и Будапешта сократилась на 16%.
Общий товарооборот России и Европы в прошедшем году, по информации Федеральной Таможенной службы, составил 141,5 миллиарда долларов.