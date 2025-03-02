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Беларусь стала главным торговым партнером России в Европе

МИНСК, 2 мар — Sputnik. Главным торговым партнером России в Европе в 2024 году стала Беларусь, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Источник: Sputnik.by

Главным торговым партнером России в Европе второй год подряд становится Беларусь: товарооборот с ней вырос на 7,4% и составил рекордные 57,6 миллиарда долларов.

говорится в сообщении

При этом Германия оказалась на втором месте. Взаимная торговля Москвы и Берлина за год сократилась на 22% и составила всего 9,5 миллиарда долларов.

На третьей строке расположилась Италия, с которой, несмотря на снижение товарооборота на 10%, российская сторона наторговала на 8,4 миллиарда долларов. В последний раз Италия занимала третье место среди европейских внешнеторговых партнеров России в 2015 году.

Четвертое место досталось Франции, которая увеличила на 9% торговлю с Россией и довела взаимный товарооборот до отметки в 6,4 миллиарда долларов.

Венгрия по-прежнему занимает пятое место с товарооборотом в 6,2 миллиарда долларов. В 2024 году взаимная торговля Москвы и Будапешта сократилась на 16%.

Общий товарооборот России и Европы в прошедшем году, по информации Федеральной Таможенной службы, составил 141,5 миллиарда долларов.

экономика
торговля