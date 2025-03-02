Госэкспертиза не одобрила проект развязки у старого аэропорта в Ростове

Напомним, о планах строительства, которое должно продлиться до конца 2026 года, ростовчанам рассказали в администрации еще в прошлом году. Речь шла о площади в почти 38 га под строительство новой дороги. В том числе шестиполосной дороги от пересечения Вересаева и Берберовской до старого аэропорта по проспекту Шолохова.