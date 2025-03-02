В Калининградской области расширили лимит потребления электроэнергии

В частности: первый диапазон — до 1200 кВт/ч; второй — от 1201 до 3900 кВт/ч; третий — более 3900 кВт/ч.
Для домов с электроплитами и электроотоплением летом: первый диапазон — до 2 330 кВт/ч; второй — от 2 331 до 3 262 кВт/ч; третий — более 3 262кВт/ч.
Для домов с электроплитами и электроотоплением в отопительный период: первый диапазон — до 4 194 кВт/ч; второй — от 4 195 до 5 872 кВт/ч; третий — более 5 872 кВт/ч.
Расчёт произведён исходя нормативов при проживании пяти и более человек в 4-х комнатной и более квартире или жилом доме.