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В Калининградской области расширили лимит потребления электроэнергии

Губернатор Калининградской области расширил лимит потребления электроэнергии: для города и села без электроотопления и без электроплит увеличили почти 3,5 раза.

В частности: первый диапазон — до 1200 кВт/ч; второй — от 1201 до 3900 кВт/ч; третий — более 3900 кВт/ч.

Для домов с электроплитами и электроотоплением летом: первый диапазон — до 2 330 кВт/ч; второй — от 2 331 до 3 262 кВт/ч; третий — более 3 262кВт/ч.

Для домов с электроплитами и электроотоплением в отопительный период: первый диапазон — до 4 194 кВт/ч; второй — от 4 195 до 5 872 кВт/ч; третий — более 5 872 кВт/ч.

Расчёт произведён исходя нормативов при проживании пяти и более человек в 4-х комнатной и более квартире или жилом доме.

ЖКХ