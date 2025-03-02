«Пермские моторы» восстановили показатели по чистым активам

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», на указанную дату стоимость чистых активов общества составляла 1,412 млрд руб. Рост показателя составил почти 150 раз, по состоянию на 30 июня 2024 года он указывался в размере 9,443 млн руб. Таким образом, один из финансовых показателей работы АО на прежний уровень (на 31 декабря 2023 года) — стоимость чистых активов «ОДК — Пермские моторы» оценивалась в 1,413 млрд руб.