Как новосибирские компании адаптируются под мигрантов: новые тренды на рынке услуг

Банковский сектор, телекоммуникационные компании и другие сферы бизнеса активно внедряют специальные сервисы для этой категории клиентов.
Удобства для мигрантов в аэропорту.
В международном терминале аэропорта Толмачёво один из крупнейших сотовых операторов установил стойку для помощи прилетающим из Таджикистана. Консультант, с которым пообщался журналист BFM-Новосибирск, говорит с акцентом и сам является выходцем из Таджикистана. Как выяснилось, его наняли специально для работы с мигрантами, чтобы помочь им оформить сим-карты и ответить на вопросы.
Новые законы и адаптация бизнеса.
С марта 2024 года в России активно обсуждается ужесточение миграционного законодательства, особенно после теракта в «Крокус Сити Холле», исполнителями которого были граждане Таджикистана. Однако параллельно с этим бизнес продолжает создавать комфортные условия для мигрантов, которые остаются важной частью экономики.
Примеры адаптации.
В Новосибирской области уже работают как минимум три автошколы, ориентированные на иностранных граждан. В клинике «Претор» на сайте размещено обращение к пациентам на таджикском языке, а среди сотрудников есть специалисты, которые помогают мигрантам.
Кроме того, в январе и феврале 2024 года в Новосибирске было открыто несколько десятков вакансий, где знание таджикского или узбекского языка является ключевым требованием. Например, Т-банк ищет консультантов, способных свободно общаться с носителями этих языков. Микрокредитная организация «Корона» нуждается в специалисте чата-поддержки со знанием узбекского, а IT-компания «Сапортнск» — в сотруднике поддержки, владеющем таджикским.
Тренды на рынке труда.
«В России живёт большое количество людей, для которых русский язык не является родным. Для бизнеса это потенциальные клиенты, и многие работодатели приветствуют знание таджикского, узбекского, киргизского и других языков, — рассказала директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярёва. — В условиях поворота экономики на восток эта тенденция, вероятно, будет усиливаться. Если раньше знание английского считалось преимуществом, то сейчас для ряда вакансий знание таджикского или узбекского становится важным плюсом».
Таким образом, несмотря на ужесточение миграционной политики, бизнес продолжает адаптироваться под потребности мигрантов, видя в них как клиентов, так и потенциальных сотрудников.