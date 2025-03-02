Как новосибирские компании адаптируются под мигрантов: новые тренды на рынке услуг

В международном терминале аэропорта Толмачёво один из крупнейших сотовых операторов установил стойку для помощи прилетающим из Таджикистана. Консультант, с которым пообщался журналист BFM-Новосибирск, говорит с акцентом и сам является выходцем из Таджикистана. Как выяснилось, его наняли специально для работы с мигрантами, чтобы помочь им оформить сим-карты и ответить на вопросы.