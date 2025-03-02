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Узбекистан и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд

ТАШКЕНТ, 2 марта — Sputnik. Узбекистан и Афганистан планируют увеличить товарооборот до $3 млрд, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли РУз.

Источник: Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан

Текущее состояние узбекско-афганских торгово-экономических отношений и перспективы их развития обсудили глава ведомства Лазиз Кудратов и министр торговли Афганистана Нуруддин Азизи.

Встреча прошла в Международном торговом центре «Термез» Сурхандарьинской области.

В ходе конструктивного обмена мнениями рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двусторонних узбекско-афганских торгово-экономических отношений. Намечены конкретные меры по увеличению товарооборота до 3 млрд долларов.

говорится в сообщении

Наряду с торговлей, речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества и промышленной кооперации в сфере сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслей промышленности, добавили в пресс-службе.

Также прошли B2B-переговоры с участием около 60 предпринимателей с обеих сторон. Представители деловых кругов установили новые контакты, обсудили практические аспекты реализации новых совместных проектов и торговых соглашений.

экономика
торговля