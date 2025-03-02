Узбекистан и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд

Текущее состояние узбекско-афганских торгово-экономических отношений и перспективы их развития обсудили глава ведомства Лазиз Кудратов и министр торговли Афганистана Нуруддин Азизи.
Встреча прошла в Международном торговом центре «Термез» Сурхандарьинской области.
В ходе конструктивного обмена мнениями рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двусторонних узбекско-афганских торгово-экономических отношений. Намечены конкретные меры по увеличению товарооборота до 3 млрд долларов.
Наряду с торговлей, речь шла о расширении взаимовыгодного сотрудничества и промышленной кооперации в сфере сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической, пищевой и горнодобывающей отраслей промышленности, добавили в пресс-службе.
Также прошли B2B-переговоры с участием около 60 предпринимателей с обеих сторон. Представители деловых кругов установили новые контакты, обсудили практические аспекты реализации новых совместных проектов и торговых соглашений.