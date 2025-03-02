С марта возобновляется индексация пенсий работающим нижегородцам

С 1 марта 2025 года возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров после восьмилетнего перерыва. Об этом сообщила депутат Нижегородского парламента Татьяна Гриневич.
По ее словам, с 2016 года пенсии этой категории граждан не индексировались, что негативно сказалось на их благосостоянии в условиях роста цен.
«Восемь лет без повышения пенсий — это не просто цифры, а жизнь миллионов россиян, которые в условиях роста цен и экономических трудностей оказывались в заведомо проигрышном положении», — сказала Татьяна Гриневич.
Депутат выразила недовольство по поводу отсутствия компенсаций за прошедшие годы.