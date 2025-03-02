Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смольном назвали район с самой развитой инфраструктурой

Именно на территории этого района Петербурга сочетаются промышленный потенциал с современной инфраструктурой.

Московский район Санкт-Петербурга признан одним из наиболее динамично развивающихся в 2024 году. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин, подводя итоги развития района за прошедший год.

Район стал площадкой для реализации масштабных проектов, направленных на улучшение качества жизни жителей, развитие бизнеса и создание комфортной городской среды.

Евгений Разумишкин

По его словам, Московский район сочетает в себе промышленный потенциал с современной инфраструктурой и социальной поддержкой, а также демонстрирует бережное отношение к историческому наследию.