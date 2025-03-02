Из Сочи в первый круиз нового сезона отправились 800 туристов

«Я еду в круиз первый раз. Это было моей мечтой после того, как я посмотрел сериал об Эркюле Пуаро про морское путешествие в Александрию. Вы знаете, что это единственный лайнер, который туда причаливает? Из Санкт-Петербурга нет круизов. Да, пустили паром в Калининград, но мы еще там не были», — рассказала гостья из северной столицы Елена.