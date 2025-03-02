Проект благоустройства парка Победы подорожал до миллиарда рублей

В конце прошлого года господин Беркович говорил, что в правительстве не отказались от идеи реконструкции парка, но недешевый проект не удастся по срокам сделать к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и работы планировали после юбилейных торжеств. Судя по презентации, источники финансирования работ пока не определены.