Крупный белорусский банк объявил, что будет брать 20 рублей за ошибочный перевод

В сообщении сказано, что с 1 апреля 2025 года начнут действовать изменения, внесенные в перечень вознаграждений. В том случае, если белорус ошибочно переведет деньги не туда и захочет ситуацию исправить, то за подачу заявления на возврат необходимо будет заплатить банку 20 рублей. При этом, указанная комиссия будет взиматься за каждое заявление по каждой ошибочной операции.