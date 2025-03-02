Белстат: средняя белорусская семья тратит на еду 36,9% доходов

Белстат сообщил, что средняя белорусская семья тратит на еду 36,9% доходов. Подробности озвучили в пресс-службе Национального статистического комитета.
В сообщении сказано, что по информации выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в IV квартале 2024 года располагаемые ресурсы на одну белорусскую семью составили 2545,8 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 2671,3 рубля, а в сельских населенных пунктах — 2138,4 рубля.
Уточняется, что расходы в расчете на одну среднюю белорусскую семью составили 2446,6 рубля в месяц. Из указанной суммы 1706,7 рубля, или 69,8% приходится на потребительские расходы.
В Белстате обращают внимание на то, что доля расходов на питание составила 36,9%. Что касается расходов на покупку непродовольственных товаров, то указывается 37,7%. На оплату услуг ушло 23% расходов.
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