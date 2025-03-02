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Белстат: средняя белорусская семья тратит на еду 36,9% доходов

Белстат сказал, сколько денег и на что тратит средняя белорусская семья.

Источник: Комсомольская правда

Белстат сообщил, что средняя белорусская семья тратит на еду 36,9% доходов. Подробности озвучили в пресс-службе Национального статистического комитета.

В сообщении сказано, что по информации выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в IV квартале 2024 года располагаемые ресурсы на одну белорусскую семью составили 2545,8 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 2671,3 рубля, а в сельских населенных пунктах — 2138,4 рубля.

Уточняется, что расходы в расчете на одну среднюю белорусскую семью составили 2446,6 рубля в месяц. Из указанной суммы 1706,7 рубля, или 69,8% приходится на потребительские расходы.

В Белстате обращают внимание на то, что доля расходов на питание составила 36,9%. Что касается расходов на покупку непродовольственных товаров, то указывается 37,7%. На оплату услуг ушло 23% расходов.

Тем временем «Белгоспищепром» сказал, сколько сладостей съедают за год белорусы.

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А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье 2 марта, когда говорят «Бог простит, и я прощаю».