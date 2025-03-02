Белстат: средняя белорусская семья тратит на еду 36,9% доходов

В сообщении сказано, что по информации выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в IV квартале 2024 года располагаемые ресурсы на одну белорусскую семью составили 2545,8 рубля в месяц, в том числе в городах и поселках городского типа — 2671,3 рубля, а в сельских населенных пунктах — 2138,4 рубля.