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В Ростове на продажу за 110 млн рублей выставили прибыльный молокозавод

Молокозавод со своим магазином продают в Ростове почти за 110 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону предприниматель продает действующий молокозавод за 109,9 миллиона рублей. Свой бизнес он выставил на продажу на известном сайте с объявлениями.

В карточке указано, что предприятие изготавливает молоко, кисломолочную продукцию и творог — 35 тонн в сутки с возможностью увеличить выработку в два раза. До 150 тонн продукта можно хранить в холодильных и морозильных камерах.

Завод находится в центре донской столицы, имея развитую логистическую структуру, высокий трафик авто- и железнодорожного транспорта.

Площадь предприятия составляет десять тысяч квадратных метров, три тысячи из которых занимают заводские корпуса. Также у входа на территорию завода имеется фирменный магазин.