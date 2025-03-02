С торгов были проданы 20 аптек обанкротившегося пермского фармацевта

Согласно протоколу, к продаже предлагались встроенные помещения и нежилые здания в Кировском и Свердловском районах Перми, а также в Александровске, Березниках, Гремячинске, Соликамске, Нытве, Лысьве, Добрянке, Кудымкаре, Красновишерске и Чайковском. Среди победителей торгов оказались удмуртские и прикамские индивидуальные предприниматели, а также пермские и свердловские компании. В частности, владельцем нежилого помещения площадью 100,1 кв. м. в Березниках стало ООО «Альфа Живика» из Екатеринбурга. Общество занимается розничной торговлей лекарственными средствами. Два здания на улице Богдана Хмельницкого были проданы пермскому ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ».