С торгов были проданы 20 аптек обанкротившегося пермского фармацевта

По данным базы «Федресурс», еще три лота проданы единственным участникам аукциона. Данная процедура является первой крупной продажей имущества должника. Всего к продаже предлагалось 25 лотов, пять позиций не вызвали интереса у участников.
Согласно протоколу, к продаже предлагались встроенные помещения и нежилые здания в Кировском и Свердловском районах Перми, а также в Александровске, Березниках, Гремячинске, Соликамске, Нытве, Лысьве, Добрянке, Кудымкаре, Красновишерске и Чайковском. Среди победителей торгов оказались удмуртские и прикамские индивидуальные предприниматели, а также пермские и свердловские компании. В частности, владельцем нежилого помещения площадью 100,1 кв. м. в Березниках стало ООО «Альфа Живика» из Екатеринбурга. Общество занимается розничной торговлей лекарственными средствами. Два здания на улице Богдана Хмельницкого были проданы пермскому ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ».
В 2024 году ООО «Годовалов» (бывшая головная организация сети аптек из Перми, бренд «Аптеки от склада») было признано банкротом, а сеть свернула деятельность. Ее учредители — пермские бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин также объявили себя банкротами. Сами они добровольно признали за собой долги на суммы свыше 4 млрд руб.