Глава МАРТ сказал, что услуги операторов сотовой связи не подорожают до 1 мая

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал, что услуги операторов сотовой связи не подорожают до 1 мая.
В частности, недавно назначенный министром Карпович рассказал, что МАРТ постоянно получает обращения (в том числе от мобильных операторов) с просьбой повысить тарифы на услуги сотовой связи. Однако до 1 мая этого точно не произойдет, и вот почему.
— У нас с ними (операторами. — Ред.) заключено соглашение до 1 мая 2025 года не повышать тарифы, — сказал Артур Карпович.
По его словам, ближе к названной дате будет встреча, в рамкой которой будут рассмотрены возможности государства и «необходимость движения в ту или иную сторону».
Карпович заметил, что инфляция точно не повлияет на тарифы корпоративной связи. И для сотовых операторов они станут способом заработать дополнительные деньги для дальнейшего инвестирования в те же вышки и развития покрытия на территории республики.
— Им тоже надо двигаться вперед, — резюмировал министр.
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