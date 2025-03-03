Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 3 марта после выходных

В сравнении с курсовыми значениями, действовавшими в пятницу, 28 февраля, а также в субботу, 1 марта, и в воскресенье, 2 марта, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля изменились в сторону уменьшения. Заметнее изменился курс американской валюты.