Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 3 марта после выходных

Национальным банком установлены первые обновленные курсы валют на 3 марта 2025 года, понедельник. В частности, после первых весенних выходных стал выше курс доллара, а курс евро и курс российского рубля уменьшились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 3 марта, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2034 белорусского рубля, 1 евро — 3,3301 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6099 белорусского рубля.
В сравнении с курсовыми значениями, действовавшими в пятницу, 28 февраля, а также в субботу, 1 марта, и в воскресенье, 2 марта, курс доллара стал выше, а курс евро и курс российского рубля изменились в сторону уменьшения. Заметнее изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0264 белрубля, евро потерял 0,0006 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0015 белрубля.
Также власти Литвы начнут декларировать топливо в баках фур из Беларуси.