Экономист Хазанов: Трамп хочет решить проблему госдолга с помощью крипты

Президент США Дональд Трамп ищет пути решения проблемы растущего государственного долга страны с помощью криптовалют, однако его оптимизм может оказаться неоправданным из-за высокой степени риска, связанного с этими активами, отметил независимый эксперт Леонид Хазанов в интервью РИА Новости.
Трамп не раз высказывал поддержку цифровым валютам и даже до выборов в ноябре 2024 года пообещал сделать США «мировой столицей» криптовалют. В июле он анонсировал создание национального стратегического резерва биткоинов в случае своей победы, а также стал первым экс-президентом США, который расплатился биткоинами на предвыборном мероприятии.
По мнению эксперта, Трамп, осознавая серьезность проблемы колоссального государственного долга, может рассматривать криптовалюты как инструмент для его сокращения. Подняв курсы цифровых валют, он надеется снизить долговую нагрузку на бюджет страны. Кроме того, президент может видеть в криптовалютах альтернативу американскому доллару, который теряет свою силу из-за санкционной политики США.
Тем не менее, Хазанов подчеркивает, что криптовалюты остаются высокорискованными активами, и вера Трампа в их потенциал может не оправдаться. Рынок цифровых валют подвержен значительным колебаниям, что делает его использование для решения финансовых проблем весьма сомнительным.
Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты приняли решение включить Биткоин (BTC) и Ethereum (ETH) в свой криптовалютный резерв. Он заверил, что стремится сделать США лидером в развитии криптовалют и технологий ИИ.