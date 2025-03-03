Экономист Хазанов: Трамп хочет решить проблему госдолга с помощью крипты

Трамп не раз высказывал поддержку цифровым валютам и даже до выборов в ноябре 2024 года пообещал сделать США «мировой столицей» криптовалют. В июле он анонсировал создание национального стратегического резерва биткоинов в случае своей победы, а также стал первым экс-президентом США, который расплатился биткоинами на предвыборном мероприятии.