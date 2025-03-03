Хабаровский «Светофор» попал под прицел Роспотребнадзора: итоги проверок неутешительны

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю провело 15 контрольных (надзорных) мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, оказывающих торговую деятельность под торговой маркой «Светофор», со ссылкой на пресс-службу ведомства передает ИА AmurMedia.
Внеплановые проверки прошли с отбором проб для лабораторного исследования пищевого сырья, готовой к употреблению пищевой продукции и непродовольственной группы товаров (игрушки, текстиль).
По результатам лабораторного контроля 18 проб пищевой продукции не соответствовали обязательным требованиям законодательства, а именно:
по микробиологическим показателям не соответствовало 8 проб (молочная, мясная продукция, птица, яйцо, кондитерские изделия), по физико-химическим показателям 10 проб (молочная, мясная, рыбная продукция).
По санитарно-химическим показателям все пробы соответствовали обязательным требованиям.
Изъято из оборота 7 партий пищевой продукции в количестве 219,7 кг.
В магазинах выявлены нарушения требований санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей:
к работе допускается персонал без отметки в медицинских книжках сведений о прохождении медицинского осмотра и заключения врача о допуске к работе, а также сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, персонал не везде обеспечен санитарной одеждой; не во всех магазинах обеспечивается качественная уборка помещений; не всё холодильное оборудование обеспечено средствами измерения температуры (термометры); отсутствует либо предоставлена недостоверная информация о массе, цене, сроках годности продукции, допускается к реализации пищевая продукция без маркировки; отсутствуют средства измерений для проверки потребителями правильности цены и измерения приобретенного товара; на вывеске организации доводится недостоверная информация о месте нахождения (юридическом адресе) хозяйствующего субъекта
В предприятиях торговли проведены 14 контрольных закупок, в ходе которых установлены нарушения требований Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации. На несоответствующую продукцию наложен арест.
Управлением составлены протоколы об административных правонарушениях на юридических и должностных лиц. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений.
Напомним, ранее Россельхознадзор выявил в магазинах торговой сети «Светофор» в ряде регионов РФ грубые нарушения при реализации продуктов — в основном молочных, мясных и рыбных. С просьбой проверить магазины на соблюдение законодательства при реализации сельскохозяйственных продуктов обращались депутаты Госдумы и общественные организации потребителей. Госдума совместно с ФАС и Минпромторгом также обращалась в прокуратуру с просьбой проверить сеть супермаркетов «Светофор», которая нашла обходной путь через разделение торговой площадки и логистических центров и обходит закон о регулировании торговой деятельности.