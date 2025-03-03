Хабаровский «Светофор» попал под прицел Роспотребнадзора: итоги проверок неутешительны

к работе допускается персонал без отметки в медицинских книжках сведений о прохождении медицинского осмотра и заключения врача о допуске к работе, а также сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, персонал не везде обеспечен санитарной одеждой; не во всех магазинах обеспечивается качественная уборка помещений; не всё холодильное оборудование обеспечено средствами измерения температуры (термометры); отсутствует либо предоставлена недостоверная информация о массе, цене, сроках годности продукции, допускается к реализации пищевая продукция без маркировки; отсутствуют средства измерений для проверки потребителями правильности цены и измерения приобретенного товара; на вывеске организации доводится недостоверная информация о месте нахождения (юридическом адресе) хозяйствующего субъекта и т. д.