Источник АиФ: Toyota оказалась мудрее европейских автопроизводителей

Также эксперт ранее отметил, что Toyota понадобится от четырех до двенадцати месяцев для того, чтобы вернуться в Россию, при этом уточнив, что здесь все очень сильно зависит от политической составляющей. «И “корейцы”, и “японцы” очень надеются, что России и США в итоге удастся нормализовать отношения», — говорил собеседник издания.