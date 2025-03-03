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Мэрия Вяземского незаконно выдала молодой семье деньги на третью квартиру

После вмешательства прокуратуры субсидия возвращена в бюджет.

Источник: ТАСС

В Вяземском молодая семья, имеющая две квартиры, получила от администрации субсидию на покупку жилья в размере 1,3 млн рублей. После вмешательства прокуратуры деньги возвращены в бюджет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Субсидия была выдана администрацией городского поселения «Город Вяземский» в 2023 году. При этом супруги имели жилье общей площадью 70 квадратных метров и права на получение бюджетных средств у них не было.

— Прокурор Вяземского района внес представление главе городского поселения в связи с нецелевым расходованием бюджетных средств. На основании постановления прокуратуры он привлечен к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Деньги возвращены в бюджет Хабаровского края.

Напомним, после вмешательства прокуратуры ранее была уволена в связи с утратой доверия чиновница из администрации Некрасовки Хабаровского района — она помогла продать муниципальный земельный участок ее матери.

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