Мэрия Вяземского незаконно выдала молодой семье деньги на третью квартиру

В Вяземском молодая семья, имеющая две квартиры, получила от администрации субсидию на покупку жилья в размере 1,3 млн рублей. После вмешательства прокуратуры деньги возвращены в бюджет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Субсидия была выдана администрацией городского поселения «Город Вяземский» в 2023 году. При этом супруги имели жилье общей площадью 70 квадратных метров и права на получение бюджетных средств у них не было.
— Прокурор Вяземского района внес представление главе городского поселения в связи с нецелевым расходованием бюджетных средств. На основании постановления прокуратуры он привлечен к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Деньги возвращены в бюджет Хабаровского края.
Напомним, после вмешательства прокуратуры ранее была уволена в связи с утратой доверия чиновница из администрации Некрасовки Хабаровского района — она помогла продать муниципальный земельный участок ее матери.